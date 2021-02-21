محمد فاضل: الإعلام لن ينصلح دون عودة «ماسبيرو».. مش ميؤوس منه

قال المخرج القدير محمد فاضل، إن الإعلام في مصر لن ينصلح حاله إلا بعودة ماسبيرو مرة أخرى إلى المكانة التي كان عليها منذ بدئه في الستينيات، فكان ماسبيرو كيانا كبيرا، وبه خبرات تراكمت وتواصلت من أجيال لأخرى، بالإضافة لمكتبة كبيرة ليست موجودة، ونماذج كبيرة تم استضافتها، موضحًا أن ماسبيرو ليس ميؤوسا منه كما يقول البعض.

الديون المتراكمة على ماسبيرو خاصة بإنشاء النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي

وأضاف «فاضل»، خلال حواره في برنامج «ابن مصر»، مع الإعلامي مصطفى المنشاوي، على شاشة «المحور»، أن الديون المتراكمة على ماسبيرو خاصة بإنشاء النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، كما استنكر عدم وجود مشهد درامي واحد عن الإنجازات التي تحدث في مصر.

فيلم «الممر» ومسلسل «الاختيار» وغيرها أعمال مهمة وتؤثر في الناس

وأوضح المخرج القدير أن الأعمال مثل فيلم «الممر» ومسلسل «الاختيار» وغيرها مهمة وتؤثر في الناس، موضحًا أنه يجب الاهتمام أيضا بالجانب الاجتماعي مثل الجانب العسكري، موضحًا في الوقت ذاته أن حفر قناة السويس الجديدة ملحمة لا تقل عن ملحمة بناء الهرم الأكبر، لأن شباب مصر هو من قام بهذا الإنجاز.