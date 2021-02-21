شقيق الشهيد منسي عن إنشاء مؤسسة خيرية باسمه: عاوزين نربي جيل جديد زيه

كشف المهندس محمد صابر منسي شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، تفاصيل إنشاء أول مؤسسة خيرية باسم «الشهيد منسي» في الشرقية، قائلا إن الفكرة في البداية جرى طرحها في الجروب الذي تم تشدينه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عقب استشهاد شقيقه، حيث طرح أحد أصدقائه بإنشاء عمل خيري يكون صدقة جارية باسم «منسي»، فتم البحث عن مكان في مدينة العاشر من رمضان ووجدوا مسجدا عبارة عن أعمدة خرسانية فقط، مبني منذ فترة طويلة ولم يستكمل إنشاؤه منذ فترة.

وأضاف «منسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تواصل مع الجهات الحكومية بالعاشر من رمضان وتقديم الأوراق اللازمة، والحصول على الموافقة، وتم التخصيص في 2019، ومن ثم بدأ العمل الفعلي لاستكمال الإنشاءات، حيث استقبلوا في البداية التبرعات العينية من بعض الأصدقاء المقربية ومحبي الشهيد.

وأوضح أنهم فكروا بعد ذلك بإنشاء مؤسسة خيرية باسم «أحمد منسي»، فبدأوا بالإجراءات القانونية حتى تم الإشهار الرسمي بالمؤسسة في 27 – 2 – 2020، وتم إنشاء حساب بنكي، وتسهيلا للمواطنين للتواصل جرى إنشاء صفحة على فيسبوك في ديسمبر 2020، ومن هنا بدأ العمل بالفعل.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى للمؤسسة ستكون عبارة عن استكمال المركز الثقافة الإسلامي، والمركز الطبي الخيري للمؤسسة، منوها بأن الموضوع تجسيد للمسيرة الطيبة التي شاهدها وتربى عليها من قبل والده «صابر منسي»، طبيب الغلابة الذي كان يكشف بـ4 جنيهات فقط، والمسيرة الطيبة لشقيقه «أحمد»، في مساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأكد أن الهدف الأساسي بعد استكمال الإنشاءات إحداث توعية وتنمية ثقافية للجيل الجديد، «إحنا عاوزين نربي جيل جديد زي الشهيد أحمد منسي وشبراوي ورامي حسنين، وكل الناس اللي ضحت بدمها في سبيل الوطن، عاوزين نربي جيل يحب البلد ويدافع عن بلده».