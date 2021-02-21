محمد هنيدي: فاتن حمامة أشادت بتمثيلي.. وسعاد حسني رفضت تقابلني

علق الفنان محمد هنيدي، أثناء استضافته فى برنامج «سهرانين»، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، ويذاع على قناة «ON»، على بعض الصور الذى عُرضت عليه.

وكانت البداية بصورة تجمعه بالفنانة الراحلة فاتن حمامة، حيث قال إنه قدم معها مشهدًا في أحد الأفلام، وفى بروفة المشهد سألت «مين ده؟»، فشعر بالقلق حينها، ولكنه فوجئ بأن سبب سؤالها هو إعجابها به، حيث أثنت على عمله.

وكانت الصورة الثانية مع الفنان الراحل فريد شوقي، وقال «تعلمت منه أصول الشغلانة فهو رجل جميل وطيب وأستاذ كبير».

أحمد زكي

وعن أحمد زكى، قال محمد هنيدي: «قدمت معه مشهدًا في فيلم الهروب، وأثنى علىّ، ثم قدمت معه بطولة فى فيلم (البطل) مع مصطفى قمر، وكانت بداية العشرة الطيبة، وعندما علمت بمرضه سافرت له إلى باريس، وعشت معه رحلة طويلة، فأتمنى أن يرزقنا الله بأحمد زكي مرة أخرى».

سعاد حسني

ولفت «هنيدي» إلى أنه لم يقابل الفنانة سعاد حسني وكانت علاقته بها تليفونيًا فقط، وقد حضر عرضًا مسرحيا له وفوجئ بأن «البلكون» خالٍ، وعندما سأل المنتج علم أن سعاد حسنى تحضر العرض وطلبت ألا يعرف أحد أنها موجودة، متابعا: «غضبنا حينها، ولكننا تفهمنا الأمر، وتواصلت معها تليفونيًا كثيرًا، وعلاقتنا كانت قوية وطلبت رؤيتها لكنها رفضت».

يوسف شاهين

وعلق كذلك الفنان محمد هنيدى على صورته مع المخرج الراحل يوسف شاهين، قائلًا: كنت أقدم رواية فى الجامعة، وحققت نجاحًا كبيرًا، وامتدت أيام عرضها، وفي أحد الأيام فوجئنا بيوسف شاهين يحضر العرض فارتبكنا جدًا، وبعد العرض تواصلوا معنا، وبدأت علاقتى بيوسف شاهين الأستاذ وفي فيلم «إسكندرية كمان وكمان» عرض علىّ مشهد، ووافقت على الفور، وبعدها رفضت دورًا معه؛ لأنه لم يكن يشبهني.