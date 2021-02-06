محمد هنيدي يكشف سر «صيام» أشرف عبدالباقي 7 أيام بسبب «شنب»

كشف الفنان محمد هنيدي، عن كواليس تصوير أحد أعماله الفنية، التي كان يشاركه فيها الفنان أشرف عبدالباقي، ومدى الصعوبات التي واجهت فريق العمل.

امتناع تام عن الأكل والشرب

ونشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعه وأشرف عبدالباقي بـ«لوك» مختلف مصحوبة بتعليق منه يقول فيه: "عايز أحكيلكم عن الصورة دي، ومش كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا هو الحقيقة كلها".

واستطرد «أشرف عشان يركب الميكب المعقد ده والشنب ده احتاج أكتر من 18 ساعة ميكاب، فقرر إنه يفضل بالشنب طول فترة التصوير وهى أسبوع كامل، ولما جه ياكل لقي الشعر بيدخل في بؤه، فقرر إنه يصوم 7 أيام متواصلة طول فترة التصوير من غير مايشرب أو ياكل عشان مايبوظش الميكاب».

وتابع: على مدار 7 أيام أشرف ماكنش بياكل ولا بيشرب ولا بيشم كأنه مصاب بالكورونا بعد الشر يعني، أما الجلابية اللي أنا لابسها دي فمورهاش أي قصة ولا أي معاناة ولا هى ولا الطربوش.

الفيلم يعرض قريبًا بالسينما

ويستعد محمد هنيدي لعرض فيلمه الجديد والذي يحمل «الإنس والنمس»، بطولة منة شلبي وصابرين وشريف الدسوقي، ودنيا ماهر وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.

ومنذ أيام نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على تويتر، بوستر فيلمة الجديد «الإنس والنمس»، المقرر عرضه خلال أيام في دور العرض، وكتب هنيدي: «الإنس والنمس».. قريبا ‏مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ ودنيا وإجلال ماهر وشريف الدسوقي، ‏تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة».

وكان فيروس كورونا، تسبب في تأجيل تصوير الفليم لعدة أشهر، حيث جرى غلق استوديوهات التصوير، ليعود عقب فتح الاستوديوهات، ويجري تكثيف المشاهد وسط إجراءات احترازية مشددة، و تدور أحداثه في الوقت الحالي، ولكن توجد مشاهد بطريقة الفلاش باك تعود إلى الخمسينيات.