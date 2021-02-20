تأكيدا لـ«الوطن».. التعليم: الإدارات تضع امتحانات النقل وليست المدارس

مع تزايد أسئلة واستفسارات أولياء أمور الطلاب بسنوات النقل المختلفة حول من سيضع امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر بدايتها في 27 من شهر فبراير الجاري، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما نشرته «الوطن» حول وضع أسئلة امتحانات سنوات النقل.

وأكدت «التعليم» خلال كتاب دوري لها أرسلته إلى المديريات التعليمية حول خطة استكمال الدراسة والتقييم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، أن الإدارات التعليمية هي التي ستتولى إعداد الامتحانات تحت إشراف المديريات التعليمية.

وأضافت «التعليم» أنه سيتم تشكيل لجان بالمدارس من أجل تقدير أوراق الامتحان من معلمي المواد، ويتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول ويتم من خلالها توضيح درجات كل طالب في مادة.

«التعليم»: المواد غير المضافة للمجموع تعقد في نهاية العام

ومن ضمن الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم أن المواد التي لا تضاف إلى المجموع الكلي بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي سيتم عقد امتحانات فيها خلال نهاية العام الدراسي الحالي.

«التعليم»: حضور الطلاب خلال التيرم الثاني اختياري

وأضافت «التعليم» أن حضور الطلاب إلى المدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون اختياريا «بدون غياب»، وفقا لجداول مثلما حدث خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأنه في حالة عدم رغبة ولي الأمر في حضور الطالب بالمدرسة ينبغي عليه التقدم بطلب أو إقرار رسمي وتقديمه إلى المدرسة.

وأشارت «التعليم» إلى أنه يمكن أيضا لولي الأمر تقديم طلب بتأجيل السنة الدراسية وذلك من خلال طلب رسمي إلى الإدارة التعليمية، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مجموعات التقوية ستعود مرة أخرى خلال الفصل الدراسي الثاني.