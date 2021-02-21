اشتباه في إصابة شقيق ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا

قال الفنان وائل عبدالعزيز، إنه يعاني من بعض الأعراض التي تشير بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بصدد إجراء المسحة والتحاليل اللازمة، للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

ظهور أعراض وإجراء مسحة

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أنا شاكك في أعراض كورونا، إدعوا لي هعمل المسحة الصبح».

الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شاركها عام 2019 مسلسل «لآخر نفس»، الذي عرض في موسم رمضان، بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد عز، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، إخراج حسام علي.

أزمة عائلية

وفي عام 2020 قبل إعلان الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز عن قصة حبهما وزواجهما، وجّه شقيقها وائل عبدالعزيز انتقادات لاذعة لـ«العوضي»؛ إذ وقع في شهر مارس من العام الماضي تراشقا بينهما، بعد كتابة الأول منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يهاجم فيه شقيقته؛ بسبب ما أثير عن علاقتها بالأخير، خاصة بعد نشر صورهما سويا، احتفالا بعيد ميلادها.

وقتها اضطر الفنان أحمد العوضي إلى الرد على وائل عبدالعزيز بطريقة حادة عبر حسابه بـ«فيس بوك»، قبل أن يحذف كلا منهما المنشورات عبر حساباتهما، ليعلن بعدها الأول صراحة عن حبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «بحبك يا ياسمين»، لترد هى بنفس الطريقة: «بحبك يا أحمد»، ويعلنا في شهر مايو من عام 2020 زواجهما.

وتشارك ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، الفنانة الكوميدية إيمان السيد، عايدة رياض، دينا فؤاد.