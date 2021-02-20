برعاية وزير الشباب.. انطلاق أول مهرجان رياضي بالعاصمة الإدارية اليوم

ينظم الاتحاد العام لمراكز الشباب برئاسة الدكتور ماجد العزازي، اليوم، أول مهرجان رياضي شامل، بالعاصمة الإدارية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور ماجد العزازي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، إن الحدث الرياضي والشبابي الذي تشهده، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، هو الأول من نوعه، ويأتي تحت شعار، شباب مصر على أرض الإنجازات، وذلك بعد النجاح المبهر لمونديال بطولة كأس العالم لكرة اليد، الذي شهدت العاصمة الإدارية جانبا كبيرا من فعالياته.

وأضاف العزازي أن مهرجان شباب مصر على أرض الإنجازات، ستبدأ فعالياته ظهر اليوم السبت بمشاركة لاعبين من جميع مراكز شباب الجمهورية، يتنافسون في 7 ألعاب رياضية، هي كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والألعاب الإلكترونية والكشافة والجري في إطار ماراثون كبير.

وأشار إلى أن المهرجان، سيتم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار الشخصيات العامة والشبابية والرياضية.

وأضاف الدكتور أشرف موسى نائب رئيس الاتحاد، أن الفعاليات سوف تتضمن أيضا حوارا بين شباب مصر ووزير الشباب والرياضة، وأيضا لقاءات حوارية مفتوحة عن مكافحة الإدمان وريادة الأعمال والاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

وتابع موسى أن اختيار الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لملاعب وصالات العاصمة الإدارية لإقامة منافسات مهرجان «شباب مصر على أرض الإنجازات» يأتي لكون العاصمة الإدارية صرحا وإنجازا كبيرا على مستوى إنشاءاته الكبرى والرائعة أنجزتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة أبهرت بها العالم.

ويأتي المهرجان ضمن الأنشطة المتميزة والناجحة التي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر منذ إنشائه في شهر يونية الماضي، وذلك بعد القمة الشبابية الأولى التي شهدت نجاحا كبيرا في شهر ديسمبر الماضي.