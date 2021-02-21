«صبي الباز أفندي» يظهر من جديد بعد مرور 64 عاما: «ادعوا له بالصحة»

64 عامًا مرت على عرض فيلم «ابن حميدو»، أحد أشهر الأعمال الكوميدية بتاريخ السينما المصرية، الذي يضم عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل، إلا أنَّ هذه الأيام أصبح حديث السوشيال ميديا بعد مرض أحد أبطاله المشهورين «الباز أفندي»، حيث انهال محبي الفيلم بالدعوات له بالشفاء العاجل.

المخرج عمرو عرفة نشر صورتين للفنان صاحب دور «صبي الباز أفندي»، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» إحداهما مشهد من فيلم «ابن حميدو»، والأخرى في الوقت الحالي، ويبدو عليه كبر السن، معلقًا: «عم رفعت صبي الباز أفندي في فيلم ابن حميدو، ادعوا له بالشفاء و تمام الصحة و العافية».

فيلم «ابن حميدو» عام 1957، بطولة إسماعيل ياسين، أحمد رمزي، هند رستم، زينات صدقي، عبدالفتاح القصري، توفيق الدقن، تأليف عباس كامل، إخراج فطين عبدالوهاب.

كوميديا خالصة

وتميز فيلم «ابن حميدو» بعدد من الإفيهات الضاحكة، أبرزها «أنعم وأكرم ده اسم والدك»، «دي مش أباحة يا عزيزة ده جهل بعيد عنك»، «تكونشي شيكولاتة»، «كلمتي لا ممكن تزل الأرض أبدا»، «حنفي.. مفيش حنفي، خلاااص هتنزل المرة دي»، «فتشني فتش».

«الباز أفندي ده راجل أنا عن نفسي استمناه.. ده عليه كرافتة ترد الروح»، من المشاهد الضاحكة التي كان يحاول فيها «الريس حنفي» شيخ الصيادين، الذي جسّد دوره عبدالفتاح القصري، إقناع ابنته عزيزة (هند رستم)، في الارتباط بالباز أفندي، سمسار عقاري، وساقط توجيهية، الذي أدى دوره الفنان توفيق الدقن.

قليل من المشاهد

وكان من الشخصيات الموجودة بالفيلم ورغم قلة مشاهده إلا أنَّه يعد أحد علامات فيلم «ابن حميدو»، وهو الفنان الذي جسد دور«صبي الباز أفندي»، وتميزه بقصر القامة وتلصصه على ابن حميدو وحسن، وركوبه دراجة بشكل ضاحك، وحسب صفحات السينما يدعى عبدالدايم أحمد موسى، من مواليد 1932 ولم يقدم إلا فيلم «ابن حميدو».