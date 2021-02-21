صراخ ونحيب في جنازة شهيد «لقمة العيش» بالإسماعيلية (صور)

شهدت جنازة شهيد لقمة العيش «سائق تاكسي الإسماعيلية»، صراخ ونحيب من أسرة المجني عليه، والذي لقي مصرعه طعنا فجر الجمعة الماضي.

وحضرت الجنازة والدة المجني عليه رغم عدم قدرتها علي الحركة، فيما حضر أقارب المجني عليه وزملائه وجيرانه.

وشيع المئات جثمان سيد فايز ميخائيل، 27 عاما، والذي عثر عليه مقتولا داخل سيارته الأجرة بمنطقة الإرسال.

وقال أقارب المجني عليه إنه لم يكن على أي علاقة سيئة بأحد، وكان دائم المساعدة لجيرانه وأهله.

أكد سامح عزيز، صديق وجار المجني عليه، إن المجني عليه كان رب المنزل، وكان ينفق على والدته القعيدة وشقيقه الأصغر.

وتابع: "والدته كانت كل حياته وكان بيشتغل لخدمتها بيأكلها ويشربها ويشتغل عشان يصرف عليها ومابيزعلش حد"، مشيرا إلى ارتباطه بعلاقات طيبة مع الجميع.

وانهارت والدة المجني عليه خلال أداء صلاة الجنازة عليه، ظهر اليوم بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة الفردس بقلب مدينة الإسماعيلية، مرددة "رجعو لي ولدي.. ارجع ياسيد".

وكانت قد أمرت نيابة أول الإسماعيلية، بدفن جثمان شاب في العشرينيات من العمر قُتل في ظروف غامضة الخميس الماضي.

وانتهي الطبيب الشرعي من تشريح جثمان المجني عليه خلال الساعات الماضية، فيما أمرت النيابة بتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وكلفت المباحث الجنائية بتحرياتها حول الواقعة وضبط الجناة.

كان أهالي منطقة الإرسال قد عثروا على جثمان شاب 27 عاما، وهو سائق تاكسي داخل سيارته الأجرة مصابا بعدة طعنات وملقاة بجواره سلاح الجريمة.

ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أن الأطباء لم ينجحوا في محاولات إنقاذه، وتوفي بعد ساعة من وصوله إلى المستشفى.