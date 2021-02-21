«التضامن»: 496 متقدمة لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2021

أعلنت نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المتقدمات لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2021 على مستوى الجمهورية بلغ 496 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

محافظة قنا في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن، في حين جاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وانطبقت الشروط على 26 منهن، بالإضافة إلى 15 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على 14 منهن، أما في محافظة الجيزة فقد تقدمت 7 سيدات انطبقت الشروط على 4 منهن.

وتواصل اللجنة الفرعية على مستوى المديريات المختلفة في محافظات الجمهورية مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة بحد أقصى 28 فبراير الجاري، تمهيدًا لإرسالهما للجنة العليا في القاهرة، والتي بدورها ستحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

شروط المسابقة

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق أن من الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر وأسوان»، بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو لديها ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.

كما لفتت القباج إلى أن الشروط تتضمن أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأما من ذوات الاحتياجات الخاصة «سمعية وبصرية وحركية» وأما لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأما من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادي ويعنى الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.