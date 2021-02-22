لو معاك 100 ألف.. 3 طرق للاستثمار في بنك القاهرة

قد يمتلك البعض مبلغ مالي بقيمة 100 آلف جنيه، ولا يعرف كيفية استغلاله والاستفادة منه، وهو ما قدمه بنك القاهرة من خلال 3 طرق للاستثمار من خلال الخدمات التي يقدمها البنك.

وفي ضوء الخدمات اليومية التي يقدمها «الوطن» لقراءها، يقدم كيفية الاستفادة التسهيلات التي يقدمها بنك القاهرة لصغار المدخرين الباحثين عن أفضل وعاء ادخاري لاستثمار أموالهممن خلال أفضل 3 طرق لاستثمار 100 ألف جنيه في البنك .

1- حسابات التوفير بنك القاهرة

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في حسابات التوفير من بنك القاهرة سيحصل صاحب المبلغ على عائد وفقا لدورية الصرف التي سيختارها كالتالي:

- عائد شهري 270.8 جنيه شهريا (أي إجمالي عوائد 3250 جنيه سنويا).

- عائد ربع سنوي (أي إجمالي عوائد 3400 جنيه سنويا).

- عائد نصف سنوي (أي إجمالي عوائد 3500 جنيه سنويا).

- عائد سنوي (أي إجمالي عوائد 3600 جنيه سنويا).

2- شهادات الادخار من بنك القاهرة

ويقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من شهادات الادخار للأفراد ويطلق البنك على شهاداته اسم "البريمو"، ويتيح البنك شهادات البريمو بعائد ثابت وبعائد متغير، وبدوريات صرف متنوعة (شهريًا، ربع سنويًا، نصف سنويًا)، ويصل أعلى عائد على شهادات بنك القاهرة حاليًا إلى 10.75% .

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الاسترداد : يمكن بعد 6 شهور من ربط الشهادة في البنك.

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات البريمو الثلاثية الثابتة من بنك القاهرة سيحصل صاحب المبلغ على 2687.5 جنيه كل 3 شهور أي 10750 جنيه سنويا (أي إجمالي عوائد 32.25 ألف جنيه خلال الـ 3 سنوات).

3- ودائع بنك القاهرة

وأخيرا عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في ودائع بنك القاهرة ذات العائد النصف السنوي، فإنه تتحدد معدلات الفائدة وفقا للمدة التي سيختارها العميل كالتالي:

- الوديعة لمدة سنة وأقل من سنتين (عائد 2225 جنيه كل 6 شهور أي إجمالي عوائد 4450 جنيه سنويا).

- الوديعة لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات (عائد 2600 جنيه كل 6 شهور أي إجمالي عوائد 5200 جنيه سنويا).

- الوديعة لمدة 3 سنوات وأقل من 5 سنوات (عائد 2725 جنيه كل 6 شهور أي إجمالي عوائد 5450 جنيه سنويا).

- الوديعة لمدة 5 سنوات وأقل من 7 سنوات (عائد 2850 جنيه كل 6 شهور أي إجمالي عوائد 5700 جنيه سنويا).

- الوديعة لمدة 7 سنوات وأقل من 10 سنوات (عائد 3000 جنيه كل 6 شهور أي إجمالي عوائد 6000 جنيه سنويا).