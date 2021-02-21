عاجل.. هالة زايد في اجتماع مغلق أمام «صحة النواب»

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا مغلقًا للاستماع لبيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن أداء وزارتها خلال الفترة الماضية 2018-2020، على أن تواصل غدا الإثنين مناقشة البيان ودراسته.

وأكّدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع قبل أن مهمة الوزاره العمل قدر الإمكان لقفل «حنفية المرض» على حد وصفها، وأنَّه وللأسف لم يدرك أحد أن مهمة وزارة الصحة الحفاظ على الصحة العامة.

وأشادت بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها مؤخرا للحفاظ على الصحة العامة، منها مبادرات السمنة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائي إلي السادس الابتدائي.

وأشارت وزيرة الصحة، في أثناء إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المبادرات تنوعت ما بين مبادرة دعم صحة المرأة، واكتشاف ضعف السمع للأطفال وحديثي الولادة، وفحص الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم الحياة الصحية، وتطوير مستشفيات الصدر والحميات وغيرها من المبادرات.

وأضافت أنَّ هذه المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظامًا صحيًا قويًا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، وأن هذه المبادرات كانت ذات أثر فى تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وادت أن مبادرة القضاء على «فيروس سي» نجحت في الكشف على 70 مليون مواطن، مما جنبنا المزيد من الوفيات في الجائحة، وأن مصر نجحت فى الوصول إلى صفر إصابات جراء فيروس «سي»، وأن مبادرة القضاء على فيروس «سي» وفرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى، وتبعات المرض، فضلا عن النجاح فى حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي، أن حملة القضاء على فيروس سىي تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكّدة أنَّ المسح في 7 أشهر، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن.