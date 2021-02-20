منال عوض تخاطب هالة زايد لتأجيل نقل «مستشفى فارسكور المركزي»

أكدت منال عوض، محافظ دمياط، أنها ستخاطب وزارة الصحة والسكان لإرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزي، والتى يتم إخلاء عدد من مبانيها التي صدر لها قرار إزالة، للبدء فى أعمال التطوير الشامل بالمستشفى.

وأوضحت، أنه سيتم إرجاء إخلاء المبنى لبعض الوقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير أحد المبانى بالمستشفى، ونقله إليها، لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بفارسكور وللتخفيف عن كاهلهم حتى لا يتكبدوا مشقة الذهاب إلى مستشفيات خارج المدينة، وذلك استجابة لطالب المرضى والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن أقسام الاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والمطبخ والمغسلة والتعقيم، بمستشفى فارسكور لازالت تعمل بكامل طاقتها بالمبانى الغير صادر لها قرار إزالة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل مبنى العيادات الخارجية إلى مستشفى حميات فارسكور، كما أكد أنه وبناءً على توجيهات محافظ دمياط، سيتم العمل وفقًا لخطة محددة بهذا الموضوع للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية، التى تقدم للمرضى المترددين على المستشفى.

و ظل مستشفى فارسكور المركزي محل جدل لسنوات عدة، طالب خلالها أهالي مركز ومدينة فارسكور، مرات عدة وزارة الصحة بالتدخل والقيام بأعمال الإحلال والتجديد نظرا لأن عدد من مباني المستشفي آيل للسقوط حتى تدخل عدد من النواب مؤخرا ليطالبوا الجهات المعنية بالتدخل حتى أعلنت المحافظ الحصول على موافقة الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التى كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.