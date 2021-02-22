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محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 22-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
01:01 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
حظ برج الأسد اليوم

حظ برج الأسد اليوم

مولود برج الأسد قيادي بالفطرة ومخلص ولديه قدرة كبيرة على الإبداع، ونستعرض حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر ومن المهم أن تعمل ف صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك يدفعانك لمراقبة من حولك وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية عليك أن تقاوم.

مشاهير برج الأسد

من أبرز مشاهير برج الأسد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

 

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