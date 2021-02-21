سعر ومواصفات سيارات «شيفروليه» في السوق المحلي موديل 2021

تتوافر الطرز المختلفة للعلامة التجارية "شيفروليه" للسيارات الملاكي ما بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات والعائلية، موديل العام الجاري 2021، داخل السوق ضمن فئات سعرية وتجهيزات وإمكانيات مختلفة لوسائل الأمان وعوامل الترفيه داخل مقصورة السيارة، وخلال السطور التالية يرصد «الوطن» مواصفات وأسعار سيارات «شيفروليه» داخل السوق المحلي المصري.

شيفروليه أوبترا

تم طرح السيارة ضمن فئة السيارات السيدان، بـ4 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 198 ألف جنيه، والثانية بـ 204 ألف جنيه، والثالثة بـ215 ألف جنيه، والرابعة بسعر 221 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، وقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة، في غضون 13.2 ثانية؛ فيما تستهلك متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

شيفروليه ماليبو

تأتي السيارة ضمن فئة السيارات السيدان، وتتوافر بالسوق المحلي بفئتين الأولى منها بسعر 380 ألف جنيه، والثانية بسعر 435 ألف جنيه.

وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، و قوة 163 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية؛ فيما تستهلك متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم.

فيما تأتي بأبعاد 4925 مم طول، و1854 مم عرض، و1468 مم ارتفاع؛ وتأتي مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS مع برنامج التوازن الإليكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، نظام الثبات الإلكتروني، حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط قياس 16 بوصة.

شيفروليه كابتيفا

تم طرح الموديل الجديد من السيارة الرياضية متعددة الأستخدمات SUV ، بـ4 فئات مختلفة التجيهزات الأولى منها بسعر 330 ألف جنيه، والثانية بـ355 ألف جنيه، والثالثة بـ375 ألف جنيه، والرابعة ذات الـ7 مقاعد بسعر 395 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، و قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

تأتي السيارة بأبعاد ( 4655 مم طول، و1836 مم عرض، و1760 مم ارتفاع، وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 847 لتر؛ فيما تستهلك متوسط 8.4 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم .

وتأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها، وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر “TCS”، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، مصابيح أمامية وخلفية مع إضاءة LED، جنوط رياضية، ومثبت سرعة، وفتحة سقف.