مواصفات وأسعار «شيفروليه أوبترا» 2021: يبدأ سعرها بـ197 ألف جنيه

يحظى السوق المصري بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات، ومن جميع أنحاء العالم سواء السيارات الأوروبية أو الأمريكية، أو الروسية أو اليابانية أو الصينية.

لكن السيارات «شيفروليه» لها مكانة قوية لدى السوق المصري والمستهلكين، بفضل أسعارها التي تناسب المستهلك، خاصة في قطع الغيار والصيانة، إضافة إلى أنَّها تتمتع بجانب اعتمادية في ويتم تصنع عدد بعض من طرازاتها في مصرولذلك يتوجه إليها كثير من الراغبين في سيارات في الفئة المتوسطة والفارهة.

ومن ضمن تلك الطرازات هو «شيفروليه أوبترا» والتي تلقى إعجاب كبير، ويتم تصنيع الطراز محلياً في مصر

- تضم السيارة «شيروليه أوبترا» محركاً بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 110، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 13.2 ثانية.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7.3 لترات من الوقود.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ410 لترًا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 54 لترًا.

أما عن التجهيزات الداخليه في السيارة، فتأتي مرايات كهرباء، ريموت كنترول، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، مدخل AUX، نوافذ كهربائية امامية، نوافذ كهربائية خلفية، زجاج فاميه، مدخل USB، بلوتوث، نظام تحكم في الطاره، نظام إيموبليزر ضد السرقة، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، حسسات خلفيه، وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب، كاميرا خلفية، كشافات ضباب، قفل مركزي للأبواب.

ويتمّ تصنيع السيارة وتجميعها في مصر، وتأتي بأربع فئات مختلفة التجهيزات.

- الأولى بسعر 197 ألف و500 جنيه.

- الثانية بسعر 204 ألف جنيه.

- الثالثة بسعر 214 ألف و500 جنيه.

- الرابعة بسعر 230 ألف جنيه.