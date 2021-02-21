بعد صورة عمرو عرفة.. ابن «صبي الباز أفندي»: أبويا مات من 40 سنة

ما زالت حالة من الجدل تحيط حول صورتين نشرهما المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، ونسبهما إلى أشهر كومبارس في فيلم «ابن حميدو»، الذي جّسد شخصية «صبي الباز أفندي»، مشيرًا إلى أنه مازال على قيد الحياة، بعدما أفاد متابعون بالسوشيال ميديا، بأن الصورة لشخص يدعى«عم رفعت»، وأن الفنان الحقيقي توفى منذ سنوات، باستنادهم إلى تصريح تليفزيوني لحفيده، بأن جده الفنان عبدالدايم أحمد، توفى قبل منتصف التسعينيات.

من الإسكندرية وظهر في فيلمين فقط

ولكن فجّر شخص يدعى محمد بالوظة مفاجأة، بأنه ابن الفنان الذي جّسد شخصية «صبي الباز أفندي»، وقال لـ«الوطن» أن والده توفى في الثمانينيات من القرن الماضي، تاركًا إياه وهو طفل صغير، بخلاف أشقاءه الخمسة «جميعهم 4 ذكور وبنتين».

وأشار إلى أن والده من محافظة الإسكندرية، وكان يعمل في محل لبيع الأزهار ولم يشارك سوى في عمليين فنيين أشهرهما «ابن حميدو» ومشهد آخر مع الفنان رشدي أباظة في فيلم «تمر حنة».

يعمل نجله في الفن

وقال أن اسم والده صاحب دور «صبي الباز أفندي» ليس عبدالدايم أحمد كما تدعي بعض صفحات السينما ولكن اسمه الحقيقي سامي محمود، وأن الصورة المتداولة حاليًا لشخص يدعى عم رفعت وليس لها علاقة بوالده.

وقال ابن الفنان صاحب شخصية «صبي الباز أفندي» بأنه يعمل أيضًا في المجال الفني واسم شهرته «محمد بالوظة» وشارك في عدد لا بأس به من الأفلام والمسلسلات وهناك إعلان لإحدى شبكات المحمول سيتم عرضه قريبًا مع الفنان محمد هنيدي.