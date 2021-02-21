شقيق عادل إمام ينفي تسجيل مذكرات «الزعيم» الشخصية

نفى المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، تسجيل مذكرات الزعيم صوت وصورة، مثلما تردد في الساعات الأخيرة، وأنه لا نية هناك لفعل مثل هذا الأمر.

وأضاف عصام إمام في تصريحات لـ«الوطن»، غير صحيح أن الزعيم عادل إمام سجل مذكراته الشخصية صوت وصورة، ولا نية إطلاقا لتسجيل مذكراته، وذلك لأنه بالفعل عرض أكثر من شخص قبل ذلك على الزعيم تسجيل مذكراته، لكنه كان دائم الرفض تماما لمثل هذه الفكرة، وأنه غير محب لهذا الموضوع إطلاقا.

وأكد أن طوال 20 سنة والزعيم عادل إمام يتعرض، لمثل هذه الشائعات، ولا أعلم من أين يأتون بمثل هذا الكلام العار تماما من الصحة.

يذكر أنه انتشر فى الساعات الأخيرة، أخبار تفيد بتسجيل الزعيم عادل إمام لمذكراته الشخصية صوت وصورة، تحت إشراف ابنه المخرج رامي إمام، يتحدث فيها عن كثير من معلومات تخص أسرته وحياته الخاصة، والكشف عن تفاصيل لم يتحدث عنها من قبل، وأنهم في انتظار التوقيت المناسب للكشف عنها.

ومن الجدير بالذكر، سيتم عرض مسرحية «بودى جارد» للزعيم عادل إمام على أحد المنصات الإلكترونية، يوم الجمعة المقبل 26 فبراير، والمسرحية بطولة رغدة ومصطفى شعبان ومحمد أبو داوود وعزت أبو عوف، وهي من تأليف يوسف معاطى وإخراج رامى إمام.