بعد انقطاعها لساعات.. عودة المياه إلى «التل الكبير» في الإسماعيلية

أنهت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح خط مياه رئيسي المغذي لأكثر من منطقة تابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بعد كسر مفاجئ.

وقال بيان للشركة، إن اللواء عبدالحميد عصمت العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، تابع على مدار الساعات الماضية كسر ماسورة المياه المغذية لرافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، والمغذي لمناطق البعالوة والجزيرة الخضراء ووادي الملاك والشروق والقصاصين والمحسمة القديمة ورافع أبو عليان.

وأضاف البيان، أن كسر مفاجئ بخط طرد 600 مم GRP رافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة استغرقت 12 ساعة متواصلة بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بالمنطقة.

وقال وائل عبدالمنعم رئيس منطقة التل الكبير، إنه تم إعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع وعودة الأمور إلى طبيعتها طبقًا للتوقيتات المحددة لأعمال الإصلاح، وأن الشركة وفرت سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

من جهته، قال رئيس الشركة، إنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح لكسر 4 بوصة بمنطقة المنايف بالإسماعيلية والمغذية لقرى أو عساكر و6 أكتوبر وعدد من العزب بقرية المنايف بمعرفة فريق الشبكات بمنطقة أبو صوير والفنيين بالورشة المركزية بالإسماعيلية.

وفي القصاصين، أنهت الشركة أعمال إصلاح خط المياه «قطر 6 بوصة» بدائرة المركز والمدينة، وتغيير بعض أجزاء من الخط بطول 12 متر لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات بالمنطقة.

وفي القنطرة شرق، أنهت الشركة من أعمال الإصلاح بكسر خط 2 بوصة بالمدينة الجديدة، والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد؛ لعدم تأثر المواطنين بانقطاع المياه لفترة طويلة، وإعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع.