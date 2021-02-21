عاجل.. مصر تتسلم 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني لكورونا غدا
كتب:
مريم الخطري
05:16 م | الأحد 21 فبراير 2021
مصر تقترب من الحصول على دفة جديدة لقاح سينو فارم الصيني المضاد لفيروس كورونا
كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن وصول شحنة قدرها ٣٠٠ ألف جرعة من لقاجح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا غدا الإثنين
وأشارت المصادر لـ"الوطن" أن شحنة اللقاح الصيني تأتي من ضمن الخطة الموضوعة للحصول على اللقاحات من جهات متعددة المناشئ في إطار الخطة المنفذة حاليا لإنهاء ما تبقى من تلقيح الأطقم الطبية، والاستعداد لفتح باب التسجيل الرسمي لموقع اللقاحات، للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح.