جامعة بنها تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة بنها، اجتماعا برئاسة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكليات لشؤون التعليم ومدير التعليم الالكتروني بالجامعة، ومدير MIS، ومدير مركز القياس والتقويم، ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وخلال الاجتماع، شدد نائب رئيس الجامعة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الامتحانات في الأسبوع المقبل، من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، ووضع المسافات الآمنة بين الطلاب، ووضع العلامات الاسترشادية للطلاب، بالإضافة إلى ضرورة مرور الطلاب من خلال بوابات التعقيم، وتوافر الأدوية داخل العيادات الطبية وضرورة التنسيق مع قطاع الأزمات والكوارث بالكلية.

وأشار سمير، إلى أن نتيجة امتحانات الترم الأول ستكون على MIS، مؤكدا على أهمية الالتزام بما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بالجدول الزمني للترم الثاني وإعلان خطة التعليم الهجين.

وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم راجح، مدير الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بجامعة بنها، إنه جرى عقد اجتماع مع رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي، وفريق إدارة الأزمات والكوارث، على مستوى الجامعة، استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور إبراهيم راجح، أنه تم عمل حملات توعية على مستوى الجامعة بتوجيهات من الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وتم إعداد ورقة العمل متعلقة بدور كل كلية في اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع مواقع إجراء الامتحانات وتم التشديد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، والتشديد على تحرير محاضر للمخالفين.

وأشار راجح، إلى أن اللقاء استعرض آليات التنسيق الكامل مع كلية الطب البشري بجامعة بنها والمستشفيات الجامعية للتعامل مع أي حالات اشتباه على 16 كلية و5 مدن جامعية وإدارة الجامعة وتوفير كافة متطلبات إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والمسحات لحالات الإشتباه بالتنسيق مع لجنة «كوفيد 19».

وقال راجح أنه تم تجهيز منظومة متكاملة لجمع وتحليل البيانات والمعلومات التى تساعد على اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات والكوارث بشكل سريع وعلمى مدروس ومن خلال أعضاء مؤهلين تأهيلا متميزا على مواجهة الأزمات والكوارث تم تدريبهم على التعامل مع مختلف السيناريوهات للأزمات المحتملة ومن بينها فيروس كورونا.

وعقب بقوله: «تعمل إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة طبقا للمنظومة القومية لإدارة الأزمات من خلال محاور محددة أبرزها نشر الوعي الصحي وخاصة في مجال الطب الوقائي في حال حدوث أوبئة والتأكد من وجود الإمكانيات المطلوبة للإسعافات الأولية في حال حدوث كارثة والتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة المستشفيات لوضع آلية لكيفية التعامل مع أى أزمة ونشر الوعي وعقد ورش العمل التدريبية للارتقاء بمستوى كفاءة العاملين في هذا المجال وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الاتصال المناسبة».