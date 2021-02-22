10 إجراءات للمدن الجامعية قبل استقبال الطلاب.. الأربعاء

تستعد عدد من المدن الجامعية «بينن وبنات»، بعد غد الأربعاء لاستقبال طلابها المقيمين، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2020 -2021، المقرر انطلاقها بدءا من السبت المقبل لمختلف الكليات بالجامعات، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

و تستعرض «الوطن» أبرز الإجراءات التي ستتطبق قبل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية:

- وجود بوابات تعقيم أمام مداخل البوابات الرئيسية للمدن للبنين والبنات.

- تخصيص كواشف حرارية للكشف الطبي، وقياس درجات الحرارة لكل طالب وطالبة.

- توفير معقمات ومطهرات كمامات قبل دخول الطلاب إلى المدن.

- إجراء الفحص الشامل لكل طالب قبل الدخول من قبل الفرق الطبية.

- عمل مسحة لكل طالب قبل الدخول.

- الدخول إلى المباني للمدن، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة، بما يتماشى مع جداول الامتحانات.

- تخصيص غرفة عزل بجانب كل مدخل، للفحص الطبي الفوري، وعزل الطالب المشتبه في إصابته بكورونا.

- التنبيه على عدد من المحاذير للطلاب قبل الدخول من خلال توزيع «ملصقات» بالممنوعات، أبرزها عدم شرب السجائر أو اصطحاب شيشة.

- تخصيص عربة إسعاف بكل مدخل للمدينة للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

- تخصيص فريق طبي متكامل للفحص الطبي للطلاب، وتعقيم الأدوات الشخصية والشنط والحقائب الخاصة بكل طالب، قبل الدخول إلى المدينة.

- تحقيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافة لاتقل عن مترين بين كل طالب وآخر، في أثناء الدخول على البوابة.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن الامتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون وفقا للوائح المنظمة لعمل الكليات، موضحين أنها ستكون حضوريا، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أنه جرى التشديد على التنبيه بضرورة الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، ولجميع الأشخاص.