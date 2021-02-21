طبيب: لا يمكن التخلي جزئيا عن الاجراءات قبل تطعيم 70% من سكان الأرض باللقاح

قال الدكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن الأداء الصحي للحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأفضل، إذ شهدت البلاد الكثير من المبادرات بمعايير عالمية، بالإضافة إلى إدارة أزمة انتشار جائحة كورونا باحترافية غير مسبوقة وتوفير الأدوية، كما يعتبر بروتوكول العلاج المطبق في مصر، من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، مؤكدا أنه لا يمكن التخلي عن الإجراءات الاجترازية إلا بعد تطعيم 70% من سكان الأرضية، على أن يكون هذا التنازل جزئيًا.

وأضاف منيسي في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «جرى تحديث البروتوكول في نوفمبر، ويجرى تحديثه مرة أخرى في هذه الأيام»، مشيرًا إلى أن التطعيم هو السبيل الوحيد للقضاء على الجائحة عالميا وليس في مجتمع بعينه، وإذا جرى تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية يمكن القول إن العالم استطاع أن يحجم الوباء بسبب الحصول على مناعة القطيع.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني: «التعامل مع جائحة كورونا تتم بشكل عظيم، ونحن نعلم أن دول كبيرة تعرضت لمشكلات صحية كبيرة نتيجة أخطاء إدارة وهو ما لم يحدث في مصر، ولم نقع في هذه المشكلات».

وأردف الدكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي بطب قصر العيني ، أن الدولة اختارت طريق التنمية، والذي يبدأ من الإنسان، وبالتالي كان من الضروري الاهتمام بصحة الإنسان في إطار منظومة التأمين الصحي: «النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يضع معايير عالمية في هذا الإطار، أما المبادرات الرئاسية والتعامل مع كورونا وغيرها كانت من أفضل الملفات في مصر، فالتعامل مع كورونا محسوب بدقة واحترافية وهذا أمر يحسب للقيادة السياسية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان».