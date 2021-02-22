روساتوم تطلق مهرجان العلوم الأول في مصر لمدة أسبوع «صور»

أطلقت شركة روساتوم الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم، أسبوعها الأول لمهرجان العلوم 2021، في مصر، من خلال حفل افتتاح تم تنظيمه بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة، وسيمتد في كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية في الفترة من 21 لـ 25 من شهر فبراير الجاري.

شهد حفل الافتتاح حضور إلكساندر فورونكوف، نائب الرئيس الإقليمي، مدير عام روساتوم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلكسي تيفانيان، مدير مكتب تمثيل الوكالة الاتحادية ورابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي «روسوترودنيشستوفو» في مصر، مدير عام المركز الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة، بمشاركة عدد من الطلاب من مدارس وجامعات القاهرة وأولياء أمورهم.

الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وأعلنت «روساتوم» في بيان لها، أن الهدف من حفل الافتتاح هو تعريف الحضور بتكنولوجيات الطاقة النووية الجديدة وبالتفاعل معهم في عدد من النشاطات، إضافة إلى معرض الصور، التي استعرضت الأغراض والاستخدامات السلمية للطاقة النووية حول العالم، مثل توليد الطاقة النظيفة من مفاعلات الطاقة النووية، مرورًا بالاستخدامات الطبية المعتمدة على الطاقة النووية، وكاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية لتتبع الخط الملاحي في القطب الشمالي.

فيلم وثائقي عن التحديات والتهديدات التي تواجه الإنسانية

تخلل حفل الافتتاح فيلمًا وثائقيًا عن التحديات والتهديدات التي تواجه الإنسانية ودور العلوم والتكنولوجيا في التغلب على هذه التحديات.

تعريف الطلاب بأساسيات العلوم النووية وتطبيقاتها المختلفة

قال إلكساندر فورونكوف إن الهدف الرئيسي من تنظيم فعالية مهرجان العلوم هو تعريف الطلاب بأساسيات العلوم النووية وتطبيقاتها المختلفة، ودور التكنولوجيا النووية في تطور الأمم، إضافة إلى دفعهم لوضع دراسة العلوم النووية في الاعتبار مستقبلًا، لافتا إلى أنه من المستحيل أن نتخيل العلوم الحديثة دون الإنجازات التي حققتها الصناعة النووية والتكنولوجيات التي وصلت إليها.

الضبعة خطوة كبيرة نحو الأمام في مجالي التطور العلمي والتكنولوجي

أشار إلى أن مشروع الضبعة الذي ستقوم به روساتوم سيخطو بمصر خطوة كبيرة نحو الأمام في مجالي التطور العلمي والتكنولوجي، لتستفيد مصر من التكنولوجيات السلمية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها.

المهرجان سيكون أحد أهم فعاليات التعاون الإنساني

وقال إليكسي تيفانيان أنا على يقين أن مهرجان العلوم سيكون أحد أهم فعاليات التعاون الإنساني على مدار العام بين روسيا ومصر، لافتا إلى أنه لن يكون المهرجان بمثابة منصة لتعريف الأجيال الناشئة في مصر بالعلوم الروسية المتقدمة فحسب، بل سيكون فرصة لتعلم المزيد عن الدراسة الأكاديمية للطلبة المغتربين في روسيا.

تنفيذ مشروع الضبعة

وتعمل روساتوم حاليًا على تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وتقع نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة.

وستشهد المحطة إقامة أربع مفاعلات من طراز VVER-1200 بخصائص أمان فريدة من نوعها، لتكون مصر بذلك الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تمتلك مفاعلات من طراز الجيل الثالث.

وتعمل حاليا أربع مفاعلات من هذا النوع بكفاءة في روسيا «اثنين في محطة نوفوفورونيز النووية واثنين في محطة لينينجراد النووية» أما خارج روسيا، فقد تم إلحاق مفاعل من هذا الطراز في محطة بيلاروسيا النووية في نوفمبر 2020.