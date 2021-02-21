إنتر يفرض سيطرته على ديربي ميلانو بأقدام لوكاكو ولاوتارو

حسم إنتر ميلان ديربي ميلانو بثلاثية نظيفة في شباك نظيره ميلان، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز أهداف إنتر ميلان في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الأرجنتيني الهدف الثاني للنيراتزوي في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم روميلو لوكاكو أهداف إنتر في الدقيقة 66 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس دونا روما.

بتلك النتيجة، ارتقى إنتر لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة.

وبات روميلو لوكاكو أول لاعب من إنتر يهز شباك ميلان في 4 ديربيات متتالية، منذ 71 عاما.

وقاد المباراة تحكيميًا دانيلي دوفيري، والذي كانت آخر مباراة أدارها للإنتر ضد يوفنتوس، وانتهت بانتصار كتيبة أنطونيو كونتي بثنائية نظيفة، سجلها فيدال وباريلا.

وافتقد ميلان خدمات الثنائي إسماعيل بن ناصر، والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب الإصابات العضلية.

بينما استعاد بيولي المدير الفني للفريق خدمات السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان هذا الموسم في الدوري برصيد 14 هدفاً.

وكذلك عاد صانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوجلو، صاحب أعلى عدد من التمريرات الحاسمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي برصيد 8 أسيست.