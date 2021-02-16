عماد الدين حسين عن افتتاحات السيسي اليوم: «حاجة تفرح بالأمانة»

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، «حاجة تفرح بالأمانة»، حيث أصبح لدينا صرحا طبيا كبيرا جدا، متمثلا في مركز الكلى والمسالك البولية، الذي تم افتتاحه بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المستشفيات النموذجية، وبعض من المستشفيات المتطورة، وبعضا آخر من مراكز علاج الإدمان، منبها أن تلك خلطة مهمة سترفع من مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكل تأكيد.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الافتتاحات التي قام بها الرئيس اليوم، تشير إلى مضمون يوضح للمواطنين أن الدولة توليهم اهتمام كبيرا.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن هناك «عدد كبير من المصريين، كانوا يقولون في الفترة الأخيرة، إن الدولة مهتمة بالحجر وليس البشر، وعليها أن تهتم أولا بالصحة والتعليم».

وأوضح أنه لا يمكن أن نهتم بملفي الصحة والتعليم، دون أن يكون هناك بناء لمستشفى ومدرسة، لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي تليق بالمواطنين.

وواصل: «فحتى الاستثمار في البشر، يلزمه الأول استثمار في الطرق والكباري»، مثل طريق الإسماعيلية الذي سلكوه اليوم حتى يصلوا إلى المجمع الطبي المتكامل، الذي افتتحه الرئيس اليوم أيضا.

وأكمل، «باستخدام هذا الطريق لم يحتاج الأمر سوى أكثر من ساعة ونصف حتى يصل إلى وجهته بمحافظة الإسماعيلية قادما من وسط القاهرة».

وأردف «حسين» أن ما لفت نظره أيضا اليوم خلال حديث رئيس الجمهورية، وأحاديث الوزراء الذين شاركوا بافتتاحات اليوم، ما قالته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدور الذي فعلته الوزارة منذ بداية جائحة كورونا، بالإضافة إلى التصريحات التي قالتها وزيرة التخطيط، عن النظرة المستقبلية لتصور مصر في 2030.