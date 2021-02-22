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محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 22-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:30 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت عاطفي وحساس ويمتلك ثقة عالية بنفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات مميزة وقد تعقد صداقات أو اتفاقيات ملائمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

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