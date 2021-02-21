حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحوت إبراز مهاراته الإبداعية، التفكير بهدوء، ويميل للأعمال الخيرية، فهو عطوف ومحب للخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تراجع أقوالك مع الأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.