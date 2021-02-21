بعد تعديل الشروط.. تعرف على أقل فائدة للقروض الشخصية من البنوك

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل القرض الشخصي أو النقدي، وتسعى المؤسسات المصرفية لتقديم امتيازات سواء في مدة السداد وطُرقها، والمستندات المطلوبة.

وترجع رغبتهم في الحصول على القرض الشخصي، وهو إمكان الحصول على القرض «كاش» بعد الموافقة، حيث يتم إدخاله حساب العميل، ويمتلك العميل كل حرية التصرف في القرض، سواء شراء سلع معمرة أو منتجات وغيرها دون الحاجة إلى تقديم المستندات.

ومع بداية العام الجاري قدمت بعض البنوك العديد من التسهيلات، حيث قللت بعض البنوك قيمة الفائدة على القرض الشخصي، بينما ضاعفت أخرى قيمة القرض.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل القرض الشخصي في عدد من البنوك المصرية خلال السطور التالية..

مصرف أبوظبي الإسلامي

قرض الموظفين بقيمة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 750 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 10- 11.5%، تتراوح مدة السداد ما بين سنة - 5 سنوات.

شروط الحصول على القرض الشخصي

الحد الأدنى لعمر العميل من 21 - 60 عاما.

الحد الأدنى للعمل في الشركة من 3- 6 أشهر.

تأمين تكافلي على الحياة طوال فترة التمويل.

نسب ربح تنافسية طبقًا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

قيمة القسط بحد أقصى 50% من الراتب.

المستندات المطلوبة

طلب تمويل

بطاقة رقم قومي سارية للمصريين

شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط «بتاريخ إصدار لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ التقدم بالطلب».

المصرف المتحد

يقدم قرض الموظفين ما بين 10 آلاف إلى 750 ألف جنيه، وفائدة 13% متناقصة ومدة سداد 8 سنوات.

مميزات القرض

سعر فائدة تنافسي.

تمويل كل الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات.

تمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل الراتب

مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

بنك الإسكندرية

تمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 3 ملايين جنيه، والفائدة 14.5 - 20.5% متناقصة ومدة السداد 8 سنوات.

الحد الأدني للدخل الشهري ألف جنيه.

السن من 21- 60 عاما.

مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر.

القرض الشخصي من البنك الأهلي

قرض الموظفين يصل لـ2 مليون جنيه، وفائدة تتراوح ما بين 14.75% متناقصة وفترة سداد تصل لـ12 سنة

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما في نهاية التمويل.