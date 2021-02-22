حلمي النمنم عن عودة الإسلام السياسي: السادات طلع «عضم التربة»

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه في فترة السبعينيات، كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يريد أن يغير وجهة مصر، ويتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وكان قلقا جدًا من الاتحاد السوفيتي، وكان شرط الأمريكان من أجل خروج إسرائيل من سيناء، هو عودة الإسلام السياسي للدولة، «السادات طلع عضم التربة».

حسني مبارك لم يتخذ أي قرار تجاه جماعة الإخوان

وأضاف «النمنم»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه خلال فترة حرب أفغانستان، كان هناك مقولة تشير إلى أن الإسلام المعتدل أي جماعة الإخوان، هي التي ستضرب الإسلام العنيف، موضحًا أن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يتخذ أي قرار تجاه جماعة الإخوان.

مبارك كان يعلم جيدا أن جماعة الإخوان وراء اغتيال السادات

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن مبارك كان يعلم جيدا أن جماعة الإخوان وراء اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، كما أنه ترك لهم المشاركة في الحياة السياسية، موضحًا أن فترة الخديوي عباس حلمي ومصطفى كامل، كانت القضية الأساسية هي الاستقلال والحرية، واستمرت حتى جاء سعد زغلول، ومن بعده.

فالإخوان ليس لديهم شيء اسمه وطن أو دولة

وأوضح النمنم، أن حسن البنا كان دائما يتحدث عن الفساد في الأحزاب والحكومة والملك، ولكنه لم يتحدث عن الاستقلال أو الاستعمار البريطاني أو حرية الدولة المصرية، فالإخوان ليس لديهم شيء اسمه وطن أو دولة، لافتاً إلى أن ميليشيات حسن البنا لم تقترب من الحديث عن الاستعمار البريطاني.

وأوضح أن التنظيم الخاص قتل أحمد ماهر والنقراشي باشا، مشيرا إلى أن حسن البنا كان يعمل على كسر عزيمة الشعب المصري.