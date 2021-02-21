محمد ثروت في أول تصريح له عن «دار ثروت للأيتام» : الموضوع بقاله 29 سنة

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد ثروت بأغنيتة الجديدة «يامستعجل فراقي» انتشر بوست عبر صفحات التواصل الاجتماعى كان مفاجأة للجميع بأن ثروت يمتلك دار أيتام يتكفل بها كاملة ويرفض جمع تبرعات لها.

حيث جاء نصا بالبوست «الفنان الجميل محمد ثروت عمل أغنية جديدة حلوة جدا اسمها "يامستعجل فراقي" الأغنية تخطت المليون مشاهده في 3 أيام وعادت بيه للواجهه مرة ثانية، مش ده المهم عندي المهم إن في الكومنتات ناس كتير بتحييه وبتشكره وبيقولوا إنهم من اللي كانوا في دار الأيتام اللي هو عاملها».

وتابع «وعرفت إن محمد ثروت عامل دار أيتام في بلده طنطا اسمها "دار ثروت لكفالة الطفل اليتيم" ومتكفل بيها بالكامل ولايقبل تبرعات وبيدخل الأطفال اليتامي مدرسة خاصة من أفضل المدارس في طنطا وكل فترة بيروح المدرسة ويسأل عن أطفال الدار بالاسم .. محمد ثروت كم أنت عظيم للغاية» وبهذه الكلمات تفاجأ الجميع من الخبر الذي لم يكن يعلم عنه أحد مشيدين بإنسانية الفنان محمد ثروت.

ولكن كانت المفاجأة عندما تواصلنا مع الفنان محمد ثروت وكشف لنا قائلا «دا موضوع بقاله أكتر من 29 سنة معنديش حاجة أقولها أكتر من اللى تم كتابته».

يذكر أن الفنان محمد ثروت قد حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بأغنيته الجديدة "يامستعجل فراقي" وهنأه كثير من الفنانين عليها الذين أشادوا بعودته مرة أخرى بقوة، الأغنية هى من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم وإخراج أحمد ثروت، وتعد هذه الأغنية هى واحدة من ضمن ألبوم غنائي كامل سيتم طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة.