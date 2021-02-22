حظك اليوم الإثنين 22-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك أو أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدفعانك للانفتاح على الآخرين ويمنحانك روح تفاؤل وحسن تصرّف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.