«تعليم القاهرة»: الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مناقشة الاستعدادات والإجراءات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول مع التوجيهات وشؤون الطلبة والقيادات بالإدارات التعليمية الـ32 على مستوى العاصمة، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي؛ إذ يعقد امتحان واحد متعدد التخصصات على مسؤولية الموجه الأولى، مع مراعاة أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار «عطية» إلى أن امتحان الشهادة الاعدادية يكون مسؤولية التوجيه العام بالمديرية، على أن يراعى واضعي الامتحانات الوزن النسبي للورقة الامتحانية الشاملة المواد الدراسية الخمس الأساسية وفق توجيهات الوزارة، مع الالتزام بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021

مديرية تعليم القاهرة: الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة داخل المدارس

وشدد مدير المديرية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم المدارس واللجان قبل بدء الامتحان، وبعد الانتهاء منه، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين .

وأكد محمد عطية، على متابعة التطوير التكنولوجي لاستعدادات المدارس لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية 2020/2021 وجودة الاتصال بالإنترنت، والتأكيد على التدخل السريع في أي موقف عاجل.

كما وجه مدير المديرية بتشكيل غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية واتصالها المباشر بغرفة عمليات المديرية الرئيسية، وحث الجميع علي التعاون والعمل بروح الفريق والدقة والالتزام وتحمل المسئولية للعبور بالامتحانات إلى بر الأمان، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشهدت محافظة القاهرة لقاء المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، مع أعضاء مجلس النواب عن أحياء المنطقة، لبحث طلباتهم واقتراحاتهم بشأن دوائرهم لخدمة المواطنين.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، أن لديها رؤية واضحة تقوم على التواصل والتعاون المستمر مع النواب لحل مشكلات المواطنين، وتذليل أي عقبات من شأنها أن تؤرق المواطن أو تسبب له أي متاعب، باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.