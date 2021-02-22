حظك اليوم الاثنين 22-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على أحبائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا لالتقاط الفرص وللسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش العاطفي.. في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة صباح، ويوافق تاريخ ميلادها 10 نوفمبر.