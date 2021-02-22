خالد سليم يحكي عن دوره في مسلسل «جمال الحريم»: زهدت الحياة كلها

استضاف برنامج «مساء DMC» عددا من أبطال مسلسل «جمال الحريم»، وسرد النجم خالد سليم، نجم المسلسل، كواليس التصوير، قائلا: «لما المخرجة كانت بتخلص مشهد خروج الجن من الفنانة نور كانت بتقعد تعيط عياط هستيري حقيقي، وكان عليها ضغط كبير، وعلشان نعيد تاني المشهد طالبت أنها تكمل بنفس الشكل السابق».

وأضاف «سليم»، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية «DMC»، أن دوره في المسلسل كان شخص مختلف عن باقي أفراد عائلته، ولم يكن يعاني وجود مشكلات طبقية أو بينه وأي شخص في حياته: «كان شخص رفض حياته مع أسرته؛ لأنهم بيتعاملوا بشكل مادي، وزهد الحياة كلها وابتعد عن عائلته».

وأوضح الفنان خالد سليم، أنه وبعد ابتعاده عن أهله في المسلسل عمل مع إحدى المذيعات المشهورات، ومع مرور الوقت حدثت لها الكثير من المشكلات، ما اسلتزم أن يقف بجوارها حتى تستطيع الخروج مما هي عليه: «هي لما بدأت تطلع من اللي هي في كان بينها وابن خالتها علاقة حب، ولكنها لم تشعر بالحب تجاهه».

من جانبه، قال إسلام جمال، إنه ظهر بالمسلسل في دور «سليم»، بشخص ذكي ومؤذي لمن حوله، وكان يستخدم ذكائه في أمور مؤذية: «كان عايز يستخدم ذكائه في حجات مؤذيه، وربنا بعتله صفية علشان ينور له حياته لشكل تاني أفضل، وعاش معاها قصة الحب لحد ما رجع تاني تاب، وبقى شخص كويس».