مسلسل جمال الحريم حلقة 42.. فدوى تحاول القضاء على شر مراد وسارة

استطاع مسلسل «جمال الحريم» الذي يعرض على قناة DMC أن يجذب انتباه الكثيرين بسبب قصته المختلفة التي تدور في إطار من الرعب والتشويق، وتتحدث عن العوالم الغيبية وهي من الموضوعات التي نادرًا ما يتناولها الفن العربي بشكل عام.

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الفني على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل «جمال الحريم»، وملخص أحداث الحلقة اليوم.

ملخص أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 42

انتهت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل جمال الحريم بتورط نور التي تقوم بدورها الفنانة «نور اللبنانية» في قضية الإتجار بالآثار، لتبدأ حلقة اليوم بغضب المصيري مما فعله إياد وسارة وتسببوا في سجن نور.

وتحاول فدوى أن تعيد علاقتها بابنتها سارة، لكنها ترفض طريق السحر والقوة، بل وتهددها إذا حاولت إيقافها، فتشعر فدوى بأنها مسؤولة عن فعل شيء ما لردع أسرتها، فتسللت إلى منزلها وقامت بجمع كتب السحر والشعوذة وحرقها.

يحاول يوسف أن يقنع رادميس الفتاة التي ساعدته في كشف عملية الإتجار بالآثار بالاعتراف أمام النيابة لتقوية موقف نور، لترد عليه أنها تفكر.

تذهب فاطمة إلى هند وتحكي عن أزمتها النفسية بسبب شقيقتها منى، التي تعمل بالدعارة بحجة مساعدتها، وأنها تشعر بالخجل منها، فتحاول هند أن تواسيها، وتلتقي بعدها بمهدي الذي تخبره أن والدتها وافقت أخيرًا على الزواج.

ويذهب يوسف إلى الشيخ وهو يشعر بالاضطراب، فيخبره أن هذا الأمر طبيعي فالجن يحاول إيذائه لأنه يسعد نور ويقف بجانبها، ويطلب مساعدته لحرق الجن، لأنه يحاول إيذاء نور أيضا.

وتنتهي الحلقة بمشهد دخول نور إلى عالم الشيطان، لكنها تخبره أنها لا تخاف، فيخبرها أن ما سيأتي سيكون أصعب، لتنتهي الحلقة بتشويق الجمهور للأحداث القادمة.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي أم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.