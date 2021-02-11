أحداث الحلقة 44 من مسلسل جمال الحريم: نور تلتقي بجدها الشيخ حسن

تصاعدت أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل جمال الحريم؛ إذ بدأت الخيوط في التكشف، وظهرت ذروة الصراع بين عالم النور والظلام «الشياطين».

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الفني، على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل «جمال الحريم»، وملخص أحداث حلقة اليوم.

ملخص أحداث الحلقة 44 من مسلسل جمال الحريم

بدأت أحداث الحلقة 44 من مسلسل جمال الحريم، بوجود يوسف في أحد الأديرة، شعور نور بالرعب والخوف على ابن شقيقتها فريد، بسبب تجسد الشيطان لهم عدة مرات، في صورة ماعز، وطفل صغير، وراهبة.

وتحدث معها الراهب عن غواية الشيطان، وأخبرها أن المواجهة بين الخير والشر حتمية، وأنها يجب أن تعود إلى بدايتها لتكتشف أصل الحكاية، ولتستعد لمواجهة الشر الجديد.

تلتقي نور بالشيح حسن أخيرًا، الذي يخبرها أنه جدها وأن حكايتها هي أصل المعارك بين الخير والشر، ضرورة للإصلاح واستمرار إعمار الأرض، وأنها هي النبتة الطيبة المطلوبة والمتوارثة، وسوف تقدر على التغلب على الشر.

وتكتشف «نور» في النهاية أن الشيخ إبراهيم هو تجسد جدها الذي تركها تواجه تلك المصاعب حتى تقدر على التصديق، والإيمان، وأنهم اعتقدوا أن نهاية الشيخ حسن كانت بقتله، لكنهم لم يعرفوا أنها مستمرة مع سلالته، وأنها تحمل القدرة على مواجهة الشياطين والجن، وسلاحها هو الإيمان بالله، وأنها هبة من المولى.

وكشف لها الشيخ إبراهيم أن منزل المصيري الذي يمارس فيه شر، هو نفس المنزل الذي قدم فيه منصور الولاء للشيطان، وهو ملئ بالشر، وهم يرغبون في عودته، وخيرها بين أن تعود إلى النور أو إلى الظلام.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس.

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والثانية في اليوم التالي، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي أم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء، والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور، والنجم خالد سليم، ودينا فؤاد، والفنان القدير صلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، وأمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.