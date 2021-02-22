مصطفى بكري لـ تامر أمين: «الصعيدي دمه حامي.. بلاش نحيي النعرات»

استنكر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إهانة الإعلامي تامر أمين لأهل الصعيد، خلال حديثه عن الزيادة السكانية؛ إذ قال: «الصعايدة بيشحنوا بناتهم للعمل خدمات في القاهرة»، موجها حديثة للأخير: «عيب تهين الناس بهذا الشكل، الصعايدة شرفهم وكرامتهم فوق أي اعتبار، الصعيدي دمه حامي ومش بيستحمل».

وأضاف «بكري»، خلال حواره في برنامج «بنت البلد»، المذاع على قناة «المحور»، أن الصعيدي يكتم غيظة في نفسه، فأبناء الصعيد هم أبناء مصر: «بلاش نحيي النعرات، إزاي نهين أهل الصعيد بهذا الشكل»، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام أخذ قرارا بوقف برنامج «آخر النهار»، ونقابة الإعلاميين سحبت ترخيص مزاولة المهنة من تامر أمين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة صدور قانون يمنع إهانة الفئات الاجتماعية في مصر؛ إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث سابقا بأن الصعيدي لا يقبل أي صدقة من أحد: «الصعيدي بيجوع ويشد حيله، وبيبني لنفسه كيان، دول ناس بيشتغلوا بعرقهم وشرفهم، مش بالخدمات مثلما قيل، عيب كلام زي دا يتقال على أبناء الصعيد».

وأضاف مصطفى بكري: «بلاش نحي النعرات، كل الناس دمها بيغلي، فيه ناس كلمتني من سيناء ومرسى مطروح والدقهلية، والكل بيستنكر، لا يجب إهانة أي فئة من فئات المجتمع لا الصعيد ولا بحري ولا أبناء النوبة او أبناء سيناء، ولا المسلمين او المسحيين، والنقد يكون للأشخاص فقط، كما أن السيسي في أحد لقاءته السابقة أشاد بالصعيد ودورهم وأنهم أصحاب الشهامة والكرامة».

وأوضح «بكري» أن الصعايدة يصبرون على البلاء من أجل مصحة البلد، ولهم دور وطني بارز، فإهانة أبناء الصعيد والريف، ووصف بناتهم أنهن خادمات «كلام عيب ويعتبر إهانة»، مشيرا إلى أن الصعايدة جزء من الوطن وهم أبناء مصر: «رجالة الصعيد كانت بتحمي أقسام الشرطة ومش هيقبلوا الإهانة من حد».