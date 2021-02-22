محافظ الإسكندرية: نقل سكان العقار المائل بكوم الشقافة إلى «بشاير الخير»

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه توجه لإحدى المدارس التي يتواجد بها 9 أسر من سكان العقار المائل بكوم الشقافة، بهدف زف بشرى سارة لهم، تتمثل في نقلهم إلى مساكن بشاير الخير.

وأضاف الشريف، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أنه بمجرد عرض المذكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تصديق وموافقة على نقلهم لمساكن بشاير الخير، كما صدّق أيضا على نقل أسر عقار آخر في كرموز لمنطقة بشاير الخير، رغم عددهم الكبير.

وتابع بأن الإسكندرية بها 134 ألف قرار إزالة صادر لعقارات، كما أن هناك عقارات كثيرة صادر لها قرار هدم يتجاوز عددها 2300، إضافة إلى 163 عقار به ميول بواقع سم و2 سم و10 سم، ولكن حالتهم مستقرة بناء على التقارير الهندسية الصادرة من الجامعة أو من المحافظة.

ولفت إلى أنه يوجد بالمحافظة مناطق عشوائية وأخرى بها مبان دون ترخيص، مؤكدا أن كل قرارات الإزالة سيتم تنفيذها، ما لم يتم التصالح عليه وفقا للاشتراطات البنائية الموضوعة، أما غير ذلك فسيتم تنفيذ الإزالة، ولكن يوجد إجراءات إدارية كبيرة للغاية، «إحنا مش هنشرد أسر ومش هخرج أسر من بيتهم عشان أزيله، مش هيحصل، إحنا بنطمن أهالينا، لكن هيبقى فيه إجراءات إدارية قوية ضد المخالفين».

كما أكد محافظ الإسكندرية أنه لا يوجد مخالفات في البناء سوى 2% أو 3% فقط خلال الـ6 أشهر الأخيرة، نظرا لأن أي مخالفة تُحال للنيابة، ويحبس المخالف، لافتا أن المحافظة حولت أحد مخالفات البناء للقضاء.

ولفت أن المحافظة تقدم لها 48 ألفا و700 طلب تصالح، والمتحصلات المالية وصلت إلى مليار و700 مليون جنيه تقريبا حتى الآن.