النموذج الاسترشادي لامتحان الصف الأول الإعدادي «صور»

تنشر «الوطن» النماذج الاسترشادية لامتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي، في مواد «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات والعلوم»، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد امتحانات للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي في نظام التعليم الجديد، وأن الوزارة صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل، «من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي»، وكذلك «الأول والثاني الثانوي» بأقل قدر ممكن من التواجد في المدرسة، وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية، وقد وافقت وزارة الصحة على هذه الحلول لسنوات النقل.