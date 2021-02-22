محمد بازوم يقترب من الفوز برئاسة النيجر: ينحدر من قبيلة ليبية

أغلقت مكاتب التصويت، مساء أمس الأحد، في النيجر بعد يوم انتخابي طويل دعي فيه قرابة 7 ملايين ونصف المليون ناخب للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تشتهر خلال عقود بالانقلابات العسكرية.

وينظر إلى مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم على أنَّه الأوفر حظًا لحسم السباق بعد أن تصدره نتائج الجولة الأولى من الانتخابات بأكثر من 39%، وفقًا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وينحدر بازوم، من قبيلة «أولاد سليمان» العربية، التي يقطن فرع منها النيجر، فيما تتركز غالبيتها أساسا في جنوبي ووسط ليبيا.

وأدلى بازوم، في وقت سابق بصوته في مجلس مدينة «نيامي»، وقال بعد الإدلاء بصوته، إنَّه يتمنى أن يحالف الحظ الفائز، وأنَّ يحالفه الحظ، معربًا عن أمله بأنَّ يتمّ التصويت بسلاسة.

وواجه بازوم، المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته محمد يوسفو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئيس الأسبق للبلاد محمد عثمان الذي حصل في الدورة الأولى من الانتخابات على 17% من الأصوات.

وتعهد بازوم، بالاستمرار في نهج يوسفو والتركيز على دعم وتطوير قدرات جيش النيجر وتعزيز الأمن.

وطعن مرشح المعارضة في أهلية بازوم للترشح مشككا في جنسيته وهويته بالنظر إلى جذوره القبلية في جنوبي ليبيا، فيما قوبلت هذه التصريحات باستهجان واسع، ورأى فيها ناشطون وقطاعات عريضة تمييزًا عنصريًا وتحريضًا ضد الأقلية العربية في النيجر.

ويعول مرشح المعارضة على رغبة الشارع في بلاده في التغيير، مشددا على أن مرشح الحزب الحاكم يشكل استمرارا لنظام الرئيس السابق الذي حكم البلاد طيلة 10 سنوات.

وفي سياق متصل، قُتل 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون في انفجار لغم استهدف سيارة تابعة لمفوضية الانتخابات في النيجر.

وقالت وسائل إعلام محلية إنَّ الحادث وقع في منطقة نائية جنوب البلاد وإنه على الارجح ناجم عن عمل إرهابي بالتزامن مع عمليات الاقتراع.