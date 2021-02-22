«المرشدين»: التضامن تبدأ صرف الإعانة الأخيرة لـ 10 آلاف مرشد سياحي

قال رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، سمير عبدالوهاب، إن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت فى صرف الدفعة الأخيرة من الإعانة الاستثنائية لنحو 10 آلاف مرشد سياحي من المقيدين بجداول النقابة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد قررت صرف إعانة استثنائية للمرشدين السياحيين لمدة 4 أشهر بقيمة 500 جنيه للشهر الواحد، على أن يتم الصرف كل شهرين فى دفعة واحدة، وذلك كأحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المرشد السياحي بعد توقف الحركة السياحية الوافدة بسبب جائحة «كورونا».

وأشار إلى وجود العديد من المشكلات التي تحاول النقابة حلها مع وزارة التضامن الاجتماعي التي حذفت عدداً من المرشدين السياحيين من قوائم صرف الإعانة الاستثنائية بسبب امتلاك المرشد لسيارة أو وجود أبنائه بمدارس خاصة أوأجنبية، مشيرا إلى أن هناك تواصل مع الوزارة في هذا الإطارلصرف قيمة الإعانة لتلك الفئات خاصة أن المرشد السياحي كان الأكثر تضررا من التداعيات السلبية لحالة الركود السياحي.

نسب البطالة بين المرشدين السياحيين 95%

وقال عبدالوهاب إن عدد المرشدين السياحيين العاملين حاليا يبلغ نحو 9700 مرشد، 95% منهم يعاني من البطالة ولا يجد له أي عمل حالياً بعد توقف الحركة السياحية، مشيرا إلى أن أعداداً ليست بالقليلة تركت المهنة حاليا واتجهت للعمل بمهن أخرى حتى تستطيع الإنفاق على أسرها، موضحا أنه رغم تراجع الحركة السياحية الوافدة إلا أن هناك مشكلات عديدة تواجه عمل المرشدين السياحيين خاصة بشرم الشيخ والغردقة، وهي وجود مرشدين سياحيين أجانب مع المجموعات القادمة بالخارج يقومون بأداء الدور الخاص بالمرشد المصري بالمخالفة للقانون.

وأشار إلى أن النقابة تقوم حاليا بتنقية جداول الجمعية العمومية للنقابة، خاصة أن هناك آلاف من المقيدين بالنقابة مؤمن عليهم بوظائف أخرى أو يعملون بالحكومة، وبرغم ذلك صدر لهم ترخيصاً بمزاولة المهنة من وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أنه سيتم حذف كافة الأسماء المتواجدة بالنقابة دون وجه أو سند قانوني.