«الري»: أمطار غزيرة تضرب عددا من المحافظات غدا

كشف مركز التنبؤ بالطقس بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء وخليج السويس، غداً الثلاثاء، فيما تقل شدتها على محافظات الوجة البحري وسيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

وأوضح المركز، أنه من المتوقع اليوم الاثنين سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى محافظات الوجه البحري، ووجه المركز بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأمطار التي تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

واتخذت الوزارة كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وأكد «عبد العاطي»، أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ، وجاهزية وحدات الطوارئ لمواجهة أية إزدحامات فى المجارى المائية.

وتابع بأن وزارة الموارد المائية والري تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها، والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

وتشهد البلاد عاصفة قطبية بدأت الاسبوع الماضي وتستمر الأسبوع الجاري، أدت الى تجمع الأمطار في المناطق الجبلية وتحولها للسيول حيث تم حصاد معظمها أمام منشآت الحماية التي تم تنفيذها على مخرات السيول خلال السنوات الماضية، وتمكنت البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حالياً في محافظات البحر الاحمر وسيناء إلى حجز مياه الأمطار التي تساقطت على الاودية الجبلية.