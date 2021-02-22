انتداب لجنة لفحص تمثالين يشتبه في أثريتهما بكفر الشيخ

قرر المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، انتداب لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للآثار ومنطقة آثار كفر الشيخ، لفحص تمثالين مضبوطين داخل منزل بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، لبيان أثريتهما من عدمه.

كما أمر مدير نيابة سيدي سالم، بفحص الحفرة التي جرى التنقيب فيها عن الآثار داخل المنزل، لبيان عما إذا كانت حفرة للتنقيب عن الآثار، وعما إذا كان المنطقة الكائن فيها المنزل، أو منطقة مجاورة له، تحتوي على آثار من عدمه، وإعداد تقرير بذلك، وعرضه على النيابة العامة.

النيابة تطلب التحريات

كما طلب مدير النيابة المستشار محمد سالم، من الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، عمل التحريات حول الواقعة وملابساتها، بعدما جرى حجز 4 متهمين ألقي القبض عليهم في تلك الواقعة لحين وصول التحريات.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، أمس الأحد، إخطارا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغا، بقيام «ع.إ»، ويقيم بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، بحفر داخل منزله المكون من طابقين، فانتقلت قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار في 3 أمتار، بعمق 15 مترًا تقريبًا.

وألقي القبض على كل من «ر.ع»، 55 عاما، عامل، ويقيم بمركز سيدي سالم، و«م.ع»، 27 عاما، سائق، ويقيم بمركز قلين، و« م.م»، 41 عاما، سائق، ويقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، و« م.م»، 24 عاما، طالب جامعي، ويقيم بمركز مطوبس، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وهي عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، مولد كهربائي، 4 فؤوس وكواريك، خرطوم شفط مياه وبكرة حبل.

كما عُثر بالطابق العلوي، على تمثالين أحدهما طوله 50 سنتميترا وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، فيما جرى التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لصدور قرار بشأن تلك المضبوطات، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان نفسه.