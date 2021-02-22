الفنان وائل عبدالعزيز بعد إجرائه المسحة: أنا سلبي كورونا

قال الفنان وائل عبدالعزيز، إن نتيجة المسحة التي أجراها في الساعات الماضية بعد ظهور بعض أعراض فيروس «كورونا» عليه جاءت «سلبية».

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: سلبي كورونا الحمد لله.

أعراض وتحاليل

وكان وائل عبدالعزيز، يعاني من بعض الأعراض التي تشير بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بصدد إجراء المسحة والتحاليل اللازمة، للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

وكتب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد، قائلا: «أنا شاكك في أعراض كورونا، إدعوا لي هعمل المسحة الصبح».

ودخل الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عالم التمثيل مع بداية عام 2010، وشارك في نحو 18 عملاً فنياً، منها مشاركته مع شقيقته عام 2019 مسلسل «لآخر نفس»، الذي عرض في موسم رمضان، بطولة فتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، ومحمد عز، وتأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وإخراج حسام علي.

وعام 2017 قدم وائل عبدالعزيز مع الفنان أمير كرارة مسلسل «كلبش»، وعام 2014 قدم مع محمد رمضان مسلسل «ابن حلال».

كما شارك في الجزء الأول من مسلسل «حكايات بنات»، ومع حنان ترك شارك في مسلسل «نونة المأذونة»، ومع الفنانة زينة شارك في مسلسل «أزمة نسب»، بخلاف مشاركته في أعمال مثل «جذور»، «بره الدنيا»، «حق ميت»، «بين عالمين»، «فوق السحاب».

وبعد أزمته الشهيرة مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز ورفضه قصة حبها من الفنان أحمد العوضي وتبادلهما منشورات قاسية في حق بعضهما البعض -اضطرا لحذفها بعد أن التزمت الفنانة ياسيمين عبدالعزيز الصمت- عاد وائل عبدالعزيز مؤخرًا لكتابة كلمات طيبة في حق شقيقته مهنئًا إياها بعيد ميلادها.