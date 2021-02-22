برلماني يطالب بتخصيص 20 مليون جنيه لتطوير مدخل سكة قطور بالمحلة

أكد المهندس محمود عبد السميع، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر المحلة، اليوم الاثنين، مخاطبته لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط للحصول على اعتماد مالي قدره 20 مليون جنيه، سعيا لتطوير مدخل نفق سكة قطور وتدشين بوابة حضارية ورصف وإنارة كافة الطرق الجانبية والمؤدية للطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، للوقاية من أخطار حوادث الطرق لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مرافقته للدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية أثناء تفقد موقع نفق سكة قطور ميدانيا، لوضع حلول عاجلة للأزمات المتكررة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم عضو مجلس النواب خلال نقله لمشكلات وأزمات سكان المدينة العمالية، شكاوى من تحول طريق سكة قطور إلى مجمع لانتشار القمامة ومأوى للحيوانات الضالة، فضلا عن تحوله لجراج لسيارات النقل الثقيل، وهو ما أدى لطمس معالمه بالكامل على الرغم من كونه مدخل استراتيجي للمدينة الصناعية.

وأوضح «عبد السميع»، أنه تقدم بطلب وإيضاح رسمي لضرورة تطوير سكة قطور وتدشين بوابة حضارية تليق بأهالي المدينة العمالية، كونها صرحا صناعيا وواجهة حضارية لصناعات الغزل والنسيج.

كما نقل إلى محافظ الغربية وكافة الجهات المختصة بوزارات الري والإسكان والنقل، مأساه أهالي منطقة «محي سعد» المعروفة شعبيا باسم «الوزارية»، والذين يعانون من تعطل إنشاء مشروعات محطة مياه الصرف الصحي واحتياج سكانها إلى تحسين خدمات الرصف والإنارة، ورفع كفاءة مستوى الحياة المعيشية والرفاهية بشكل لائق.

وقال عضو مجلس النواب: «أهلنا في الوزارية أكثر من 30 سنة دون خدمات ولازم ندافع عن حقوقهم في نيل حياة كريمة، وربنا يعينا مع المسئولين لتحقيق خدماتهم».

كما أوضح «الشامي» لمحافظ الغربية، تدني وسوء حملات النظافة بسبب تراكم تلال القمامة في عدد كبير من المناطق السكنية بنطاق حي أول وحي ثان المحلة، مناشدا بتعاون القيادات التنفيذية والتحرك الأمثل لخدمة شعب المحلة، خلال الفترة المقبلة.