«الخطيب» يشيد بنهج القيادة السياسية في محاربة الإرهاب: التنمية تجاور السلاح

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الإرهاب يجب أن يحارب بالتنمية والفكر إلى جانب السلاح الذي يعتبر أمرًا أساسيًا، لأن الإرهابيين يحاربون الدولة بالسلاح، مشددًا على أهمية وأد الأسباب التي تؤدي إلى خلق الإرهاب: «يجب محاربة الفقر والجوع والإهمال والتهميش وقلة التعليم وانتشار الدعاة الجهلاء، لأن هذه العوامل تؤدي إلى بيئة حاضنة للإرهاب، إذ يتحول الفرد من الإرهاب الفكري إلى الإرهاب المسلح».

وأشاد «الخطيب» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، بنهج القيادة السياسية الحالية في محاربة الإرهاب: «لأول مرة الدولة بتحارب وفقًا لخطة، لأنَّها تعمل على ترسيخ التنمية من خلال خلق الوظائف، وبالتالي فإن تنمية سيناء أمر مهم للغاية لأنَّها جزء غالٍ في مصر، إذ عادت من الاحتلال، وكانت أبرز أسباب ذلك كونها شاغرة بلا تنمية، لكن ما يحدث الآن فيها، يضرب عدة عصافير بحجر واحد، وعمومًا فإن تنمية سيناء تحمي الأمن القومي لمصر والمنطقة كلها».

وحول ارتفاع إنفاق المصريين على مناسبة عيد الحب بواقع 8 أضعاف، إذ سجلت البطاقات الإلكترونية زيادة قدرها 836% خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على النزهات الخارجية وشراء الزهور، والمجوهرات، قال «الخطيب»: «زيادة حميدة، وأنا جيبت بوكيه ورد، والحب بكل أشكاله أمر رائع، والهدية تزيد الود، والنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) تحدث عن هذا الأمر، وعندما تسود مشاعر الحب والسلام في المجتمع فإنه يكون مجتمعًا صحيًا».