محافظ أسيوط يناقش مشروع تطوير الريف في لقاء مع الشباب

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 50 شابًا وفتاة من مختلف قرى ومراكز المحافظة بالديوان العام اليوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ضمن لقاءات الشباب التي يعقدها المحافظ بصفة دورية مع ممثلين عن مختلف القطاعات والقرى والمراكز للاستماع لأرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم والرد على استفساراتهم والحرص على دراسة التوصيات في كافة القطاعات الخدمية للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء والمشاركة في التنمية والبناء للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة.

جاء ذلك، بحضور العميد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وعلي عبدالله مدير إدارة جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.

واستعرض المحافظ بعض الأفكار والمقترحات التنموية للتعرف على الخطط المستقبلية الموضوعة وما يتم تقديمه من مجهودات وخدمات في هذه القطاعات تلاها جلسة حوار مفتوح بين المحافظ والشباب للرد على الاستفسارات ومناقشة المشكلات وتبادل الأراء والأفكار لوضع الحلول المناسبة لها.

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على ارتداء الكمامة للمواطنين والعاملين والمترددين على مختلف القطاعات فضلاً عن تنفيذ حملات للتطهير والتعقيم بصفة دورية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" معلناً عن البدء في تنفيذ إنشاء وتطوير وتجديد لمستشفيات مركزية بينها «أبنوب ، ديروط ، منفلوط ، ساحل سليم»، فضلاً عن التجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى بالاضافة إلى إحلال وتجديد كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ فعاليات ومشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة»، حيث يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح».

وأشار إلى أن جهاز تعمير الوادى الجديد سيتولى تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع؟

وأضاف أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأعلن المحافظ عن أهمية مشاركة الشباب في وضع المقترحات الخاصة بتطوير المرافق والخدمات بقرى مراكز المحافظة المستهدف في مشروع تطوير الريف المصرى بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية مؤكدًا على ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الأهلية والشباب ولتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى.

ولفت إلى أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري خلال ثلاث سنوات بإستثمارات عملاقة وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل لافتًا إلى أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا.