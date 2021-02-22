تحديد موعد تطعيم الأطقم الطبية في جنوب سيناء بلقاح كورونا

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مديرية الصحة تسلمت اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يجري تلقيح الأطقم الطبية بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح محافظ جنوب سيناء اليوم لأثنين، أنه سيجري إعطاء اللقاح للأطباء وأطقم التمريض فقط، لحمايتهم من الإصابة بالعدوى واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى، من خلال التطعيم بجرعتين الأولى في بداية الأسبوع المقبل، والجرعة الثانية بعد شهر من تناول الجرعة الأولى.

وأضاف أنه من المقرر أن يصل المصل الخاص بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في بداية شهر مايو المقبل، حسب برنامج وزارة الصحة، ووفقًا لخطة الدولة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري تطعيم أطقم التمريض والفرق الطبية بالمصل كلًا في موقع عمل داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بكافة مدن المحافظة، لافتًا إلى أن اللقاح متاح بالمجان للأطقم الطبية، وأن تلقي اللقاح اختياري، وتحصل عليه الفرق الطبية بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية.

من جانبه قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن محافظ جنوب سيناء سعى لتوفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والتمريض وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حرصًا على حياتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن لقاح فيروس كورونا آمن وليس له أضرار، وأن الدولة وفرت اللقاحات بعد إجراء دراسات وأبحاث للتأكد من أمانه على المواطنين، مناشدًا جميع الأطقم الطبية والتمريض بتناول اللقاح، لكونهم الأكثر عرضة لانتقال العدوى بالفيروس.

وأوضح أن الأطقم الطبية والتمريض قامت بدور بارز خلال هذه الفترة، لذلك منحت الدولة الأولوية لهم، وهذا يعد مؤشر إيجابي ويدل على اهتمام الحكومة بحمايتهم، حيث إنهم حملوا على عاتقهم مسئولية مكافحة عدو خفي يهدد صحة وسلامة المواطنين، ويخاطرون بحياتهم من أجل حماية أوطانهم، وتخفيف الآلام وعلاج المصابين، لم يخشوا المرض ولم يبالوا بالمعاناة الشديدة والتضحيات الجسام من أجل العبور بسلام من هذا الوباء.

وكانت الدكتورة هالة زايد قد أعلنت مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أنه سيجري تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.