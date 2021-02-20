صحة جنوب سيناء تناشد المواطنين التسجيل بمنظومة التأمين الشامل

أصدرت الإدارة الصحية بمدينة الطور في جنوب سيناء بياناً اليوم السبت، ناشدت فيه مواطني المدينة، الذين لم يقوموا بفتح ملف التأمين الصحي الشامل، بالتوجه إلى مركز رعاية الأمومة والطفولة بالمدينة، أو وحدة الجبيل الصحية، أو وحدة وادى الطور الصحيةـ أو المركز الحضري بتوشكي، لفتح ملف التأمين الصحي الشامل الخاص بكل أسرة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجري تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة خلال الأيام المقبلة، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفى أبورديس المركزي، و10 وحدات ومراكز صحية، جرى الانتهاء من تطويرها بالفعل، وتزويدها بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة.

وطالب بضرورة توجه جميع الأسر، الذين قاموا بفتح ملف التأمين الصحي الشامل مسبقاً، دون استكمال ملفاتهم، إلى مركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة الطور، أو الوحدة الصحية التي قاموا بفتح الملف بها، لاستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة للملف.

وأكد وكيل وزارة الصحة، في تصريحات له اليوم السبت، على ضرورة توجه السيدات، بداية من سن 18 سنة، إلى مركز رعاية الأمومة والطفولة، للكشف ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرٱة ومتابعة الأمراض غير السارية، على مدار اليوم، بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وشدد على سرعة الاستجابة، مع ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، لافتاً إلى أنه يجري تطهير كافة المستشفيات ووحدات الرعاية والمراكز الصحية كل 6 ساعات، لتوفير بيئة صحية وآمنه للجميع، إضافة إلى توفير أماكن لانتظار المواطنين جيدة التهوية، وتراعي التباعد الاجتماعي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يجري العمل في تطوير باقي المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، بواقع 6 مستشفيات و13 مركزاً ووحدة صحية، ليصل إجمالي عدد المستشفيات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 8 مستشفيات، و23 مركزاً ووحدة صحية على مستوى كافة مدن المحافظة، جرى تطوير البنية التحتية لها، ويجري تجهيزها بتكلفة تصل إلى 3.28 مليار جنيه، وتستهدف المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 103 آلاف و800 مواطن، بكافة الإدارات الصحية، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة حتى الآن، 86 ألفاً و718 مواطناً.